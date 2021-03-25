İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor - Son Dakika

İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor

25.03.2021 10:16

Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyorMEDİCANA International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor

MEDİCANA International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, pandemiyle birlikte artan obezitenin uyku apnesine neden olduğunu belirterek, "En büyük nedeni aşırı kilo ve boyun kalınlığı olan uyku apnesi, salgınla birlikte daha fazla görülüyor" dedi.

Koronavirüs salgını döneminde evde geçirilen zaman obezitede artışa neden olurken, fazla kilolar beraberinde de uyku apnesini getirdi. En büyük nedeni aşırı kilo ve boyun kalınlığı olan, uykuda solunumun 10 saniyeden fazla durmasıyla oluşan uyku apnesi sorunu yaşayanların sayısı arttı.Uyku apnesi teşhisi, hastanelerdeki uyku laboratuvarında bir gece konaklatılan hastalara, uyku kalitelerinin bilgisayar aracılığıyla gözlenmesiyle koyuluyor. Özel cihazlar sayesinde hastanın, gece ne sıklıkla ve ne süreyle solunumunun durduğu saptanıyor. 5'in üzerinde nefes alma kesiliyorsa uyku apnesi tanısı konuyor. Sayı 30'un üzerine çıkarsa hastaya solunum cihazıyla uyuması öneriliyor.

Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Hastalığın orta, ağır ve hafif olmak üzere derecelendirmeleri var. Saatte 5 ila 15 kere nefesi duruyorsa, hafif apne diyoruz. 15-30 arasındaysa orta uyku apnesi diyoruz. Ama 30'un üstünde duruyorsa, ağır uyku apnesi diyoruz. Bu tanıyı aldıktan sonra hastayı tekrar uyku laboratuvarına yatırmamız gerekiyor. Uykuda solunum desteğine ihtiyaç oluyor. Hastaya solunum cihazının ayarlarını yapıyoruz. Daha sonra eve cihazla gönderiyoruz ve cihazla uyumasını öneriyoruz. Hafif ve orta derecede uyku apnesi tanısı varsa, önce kulak burun boğaz bölümüne gönderiyoruz. Ameliyatla düzeltilebilecek solunum darlığı sorunu varsa, o şekilde düzeliyor" dedi.

Dr. Işık, uyku apnesinin ortaya çıkmasının nedenlerini ise şöyle anlattı:

"Uyku apnesi uyku sırasında üst solunum yollarındaki darlığa bağlı meydana gelen uykuda solunum durmasıdır. Uykuda solunumun 10 saniyeden fazla durması olayına uyku apnesi deriz. En büyük sebebi obezite ve aşırı kilo. Boyun kalınlığı da önemli bir risk faktörü. Erkeklerde 43 santimetre, kadınlarda 38 santimetrenin üstündeyse risk artmaktadır. Üst solunum yollarında darlığa sebep olabilecek anatomik bozukluklar, tiroid fonksiyon bozuklukları, uyku yapıcı ve sakinleştirici ilaç kullanımı, alkol kullanımı, kadınlarda menopoz, ileri yaş gibi durumlar riski artırır."

Hastalığın tedavi edilmezse çok ciddi sonuçları olabileceğini belirten Dr. Işık, "Hastalar nasıl uyuduklarını, uyku kalitelerinin farkında olmadıkları için hastalığın da farkında olmazlar. Hastanın uyku eşleri bize hastalığı tarif ederler. Hastanın gürültülü horladığını, uyurken nefesinin bir süre durduğunu ve daha sonra gürültülü bir horlamayla nefes almaya başladığını söylerler. Hasta, gün içinde çalışırken, araba kullanırken, yemeklerden sonra uyuyakaldığını tarif edebilir. Bu hastalarda iş ve trafik kazası oranı çok artmıştır. Uyurken solunumları duran hastaların oksijenlenmesi çok ciddi bozulduğu için, bütün hayati organları zarar görebilir. Kalp krizi, ani ölüm, ani felç, diyabet, depresyon gibi hastalıkların sıklığı artar" diye konuştu.

İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor
İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor

Koronavirüs, Erdemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor         
10:53
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor         
10:20
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek         
09:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya!         
09:31
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 11:51:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Pandemide artan kilolar, uyku apnesine neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei