Papa ile aynı konutta kalan rahipte korona virüs tespit edildi - Son Dakika

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Papa ile aynı konutta kalan rahipte korona virüs tespit edildi
7 saat önce
Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte korona virüs tespit edildi.
Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte korona virüs tespit edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Papa Francis'e daha önce korona virüs testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.
Öte yandan Vatikan'da 4 kişide korona virüs tespit edildi. - VATIKAN
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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