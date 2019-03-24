Son Dakika Haberleri: Paramedik Öğrencilerine Eğitim Verildi

Paramedik Öğrencilerine Eğitim Verildi

39 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası dolayısıyla paramedik öğrencilerine kalp grafiği eğitimi verildi.

Paramedik Öğrencilerine Eğitim Verildi, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası dolayısıyla paramedik öğrencilerine kalp grafiği eğitimi verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası dolayısıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu paramedik öğrencilerine, EKG eğitimi verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği İl Temsilcisi Faruk Tayfun Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenliği ve Teknikerliği Haftası sebebiyle her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Paramediklerin 112 Acil Sağlık ekipleri ve hastanelerde görev yaptığını ifade eden Çalışkan, "Dernek olarak sahadaki çalışanlarla üniversite öğrencilerini buluşturduk. Derneğimizin eğitmeni tarafından EKG eğitimi düzenledik. Öğrenci arkadaşlarımız mezun olduklarında paramedik unvanına sahip oluyor. Sahaya indiklerinde de ekip sorumlusu olacaklar. Olay yerini yönetip hayat kurtaracaklar." diye konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:39 Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Güncel
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