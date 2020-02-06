Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki iki tır garajında park halindeki 22 tırın fren sistemlerinin elektronik kontrol ünitelerini çalan 3 zanlı tutuklandı.

Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki iki tır garajında park halindeki 22 tırın fren sistemlerinin elektronik kontrol ünitelerini çalan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde bulunan iki tır garajında park halindeki 22 tırdan piyasa değeri yaklaşık 145 bin lira olan ABS elektronik kontrol ünitelerinin çalınması olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık zanlıları olduğu tespit edilen D.Ş, H.Ö, İ.K. ve M.K, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacailyas, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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