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Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, parkinsonun erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, "Erkekler biraz daha riskli grubu oluşturuyor. Ama her toplumda ve cinste görülebilecek bir hastalık." dedi.
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğince Antalya
'daki Turizm Belek
Merkezi'nde düzenlenen "13. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi" başladı.
Kongreye katılan hastalar, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında, derneğin yönetim kurulu üyeleriyle Tai Chi (Harekete Geç) etkinliğine katıldı. Otelin bahçesindeki programda hastalara, denge ve vücut kas gücü artışının sağlanması, dayanıklılık ve esneklik kazandırılması için uygulamalı eğitim verildi.
Prof. Dr. Raif Çakmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak her yıl parkinsona dikkati çekmek için etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlattı.
Hekimlerle yeni bilgileri paylaşmak için kongre düzenlediklerini ifade eden Çakmur, toplumda hastalığın farkındalığını artırmak, bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi sağlamak istediklerini vurguladı.
Dünyada 10 milyon parkinson hastası olduğunu bildiren Çakmur, şöyle konuştu:
"Bu hastalık yaşlanmayla arttığı için her yıl hasta sayısı da artıyor. 2030'da sayının 30 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de 150 bin civarında hasta var. Türk toplumu da yaşlanıyor. Parkinson erkeklerde daha sık görülüyor. Erkekler biraz daha riskli grubu oluşturuyor. Ama her toplumda ve cinste görülebilecek bir hastalık. Tedavilerin yanında egzersiz de çok önemli."
"Vücudum benden bağımsız hareket ediyor"
Hastalardan 69 yaşındaki Atiye Sınar, 15 yıldır parkinsonla mücadele ettiğini, erken tanı sayesinde hastalığın hasarının daha az olduğunu dile getirdi.
Sınar, "Vücudum benden bağımsız hareket ediyor. İstemsiz hareketlerim var. İstemiyorum ama sürekli sallanıyorum." diye konuştu. Hatice
Evran (41) da 10 yıl önce baş dönmesi şikayetiyle gittiği hastanede 2 yıl vertigo tedavisi gördüğünü, hastalığının daha da ilerlediğini anlattı.
Kendisine 2 yıl sonra parkinson teşhisi konulduğunu belirten Evran, "Zorlu dönemdeyim. Kasılmalar, ayak dönmelerim var. İlaç almadığımda yatağımdan kalkamıyorum. Hayallerim vardı. Evladım 6 yaşındaydı hasta olduğumda. Zorlu bir mücadele." dedi.
Antalya Bilim Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi, eğitmen Murat Kaplan
ise parkinson tedavisinde ilaçlar kadar egzersizin de önemli olduğunu kaydetti.
Parkinson hastalığında erken tanıdan tedaviye, hareket bozukluklarından yeni tedavi yöntemlerine kadar birçok konunun ele alınacağı kongreye, 300 bilim insanı katıldı.