Partizan'da Kovid-19 vakaları artıyor
06.11.2020 16:05
Sırbistan takımlarından Partizan'da forma giyen Lazar Markovic ile Lazar Pavlovic yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Sırbistan takımlarından Partizan'da forma giyen Lazar Markovic ile Lazar Pavlovic yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Siyah-beyazlı kulüp, yapılan son PCR testlerinin ardından bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Markovic ile Pavlovic'in sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.
Takımın sağlık heyetinin gerekli tedbirleri almaya devam edeceği bildirilirken, bu iki futbolcu ile birlikte takımda Kovid-19 tespit edilen futbolcu sayısı da 4'e yükseldi.
Partizan'da daha önce de Vladimir Stojkovic ile Milan Smiljanic'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.
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