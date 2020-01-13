Pastanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Adana'da pastanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde Bedirhan Baykara'ya (36), arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Ağır yaralanan Baykara'ya olay yerinden tesadüfen geçen hemşire Elif Kıraç müdahalede bulundu.

Daha sonra kardeşi tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırılan Baykara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baykara'ya ilk müdahalede bulunan Elif Kıraç, olayın şokunu yaşadığını belirterek, "Müdahale ettiğimde hayati tehlikesi vardı." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip plakasını tespit ettiği aracı, olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede terk edilmiş olarak buldu.

Başka bir otomobile bindiği değerlendirilen zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.