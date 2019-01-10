Son Dakika Haberleri: Patnos'ta 23 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Patnos'ta 23 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

15 dakika önce

Ağrı Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Patnos Şubesi tarafından Patnos ilçesinde 23 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Patnos'ta 23 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı, System.String[]
Ağrı Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Patnos Şubesi tarafından Patnos ilçesinde 23 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Konferans salonunda düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım törenine Patnos Kaymakamı Ümit Altay, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Türk Kızılayı Patnos Şube Başkanı Mehmet Nasır Açık, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş,Patnos SHM Müdürü Hamit Işık ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda engelli bireylerle ilgili kamu spotu videoları izletildi. Programda Patnos SHM Müdürü, Türk Kızılayı Patnos Şube Başkanı ve Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim birer konuşma yaptı. Ağrı Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim yaptığı konuşmada engelli vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ifade etti. İl Müdürü Mehmetşafi Erim, "Türk Kızılayı Patnos Şube Başkanlığı ve Patnos Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüğümüz işbirliğinde bugün ihtiyaç sahibi 23 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye dağıtımı yapacağız. Sosyal devlet anlayışı gereği devletimiz bu tür konularda gerekli yardımları yapıyor. Bizler de birer engelli adayıyız. Bugün sağlam olsak da bir saat sonra engelli olmayacağımızı bilemiyoruz. O açıdan engellilerimize ve yaşlılarımıza gereken önemi vermek en temel görevimizdir." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol heyeti tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerin dağıtımı yapıldı. Tekerlekli sandalye dağıtım töreni çekilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:55 Kaynak: İHA

Ağrı, Patnos, Güncel
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