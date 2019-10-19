Son Dakika Haberleri: Patnos'taki yürüme engelli Yusuf'a Avcılar'dan araç
Son Dakika Güncel Patnos'taki yürüme engelli Yusuf'a Avcılar'dan araç

Patnos'taki yürüme engelli Yusuf'a Avcılar'dan araç

57 dakika önce

AĞRI'nın Patnos İlçesi'nde doğuştan yürüme engelli 8 yaşındaki Yusuf Ablak'ın okula gidip gelmesi sorun olunca, yardımına İstanbul Avcılar'dan engelli derneği yetişti.

Patnos'taki yürüme engelli Yusuf'a Avcılar'dan araç, System.String[]

AĞRI'nın Patnos İlçesi'nde doğuştan yürüme engelli 8 yaşındaki Yusuf Ablak'ın okula gidip gelmesi sorun olunca, yardımına İstanbul Avcılar'dan engelli derneği yetişti.

Baba Veysel Ablak'ın okumak isteyen oğlu Yusuf'u okuluna götürüp getirirken karşılaştığı sorunları öğrenen Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar, hayırseverlerle görüştü. Beyin ve çevresinde aşırı sıvı birikmesi olarak bilinen 'Hidrosefali' hastalığının etkisi ile yürüme engelli olan Yusuf'un okuluna rahat gidip gelebilmesi amacıyla 1800 TL'ye çok fonksiyonlu araç alınarak, Patnos'a gönderildi. Baba Veysel Ablak, oğlu Yusuf'un aracına kavuşması ile büyük sevinç yaşadığını belirterek teşekkür etti. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, "1500 kilometre uzaklıktaki engelli bir çocuğumuzu sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


İstanbul, Avcılar, Patnos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
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