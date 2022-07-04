Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda 21 Haziran'da teröristlerle girilen çatışmada yaralanan askerden acı haber geldi.
Mili Savunma Bakanlığı, yaralı askerin şehit düştüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.
MSB, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
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