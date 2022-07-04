Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu

04.07.2022 21:51

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda 21 Haziran'da teröristlerle girilen çatışmada yaralanan askerden acı haber geldi.

YARALI ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Mili Savunma Bakanlığı, yaralı askerin şehit düştüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

MSB, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker kurtarılmayarak şehit düştü
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Kaynak: İHA

21 Haziran, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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