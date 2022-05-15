Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 108 el bombası, 2 RPG-7 bomba atar, 1 Doçka uçaksavar silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, 1 M-4 keskin nişancı tüfeği, 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü ele geçirildi.

, bin 300 adet 5,56 mm mühimmat, 4 bin adet 5.45 mm mühimmat, 700 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 adet otomatik tüfek mühimmatı, 400 adet piyade tüfeği mühimmatı, 80 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 80 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 300 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 280 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek zırh delici mühimmatı, 1.080 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 430 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 24 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 40 adet elektrikli fünye, 40 adet sevk fişeği, 2 adet sis bombası, 800 litre benzin ve 600 litre mazot, EYP yapım malzemeleri,18 adet kullanıma hazır basma düzeneği, Gece görüş cihazı ve termal kıyafet, 3 adet jeneratör ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.