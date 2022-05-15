Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

15.05.2022 13:22

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 108 el bombası, 2 RPG-7 bomba atar, 1 Doçka uçaksavar silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, 1 M-4 keskin nişancı tüfeği, 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü ele geçirildi.

, bin 300 adet 5,56 mm mühimmat, 4 bin adet 5.45 mm mühimmat, 700 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 adet otomatik tüfek mühimmatı, 400 adet piyade tüfeği mühimmatı, 80 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 80 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 300 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 280 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek zırh delici mühimmatı, 1.080 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 430 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 24 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 40 adet elektrikli fünye, 40 adet sevk fişeği, 2 adet sis bombası, 800 litre benzin ve 600 litre mazot, EYP yapım malzemeleri,18 adet kullanıma hazır basma düzeneği, Gece görüş cihazı ve termal kıyafet, 3 adet jeneratör ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:29:06. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement