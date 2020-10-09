Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

09.10.2020 03:02

Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı Pendik Esenyalı'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

İSTANBUL - Pendik Esenyalı'da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Katliam gibi saldırıda 1 kişi öldü. 1'i ağır olmak üzere 3 kişi ise yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Esenyalı Necmettin Erbakan caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen göre cafede Bilal M. Adem V. Ömer V. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kafede oturuyordu. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan bir grup kafeye gelerek sohbet eden gençlere kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan gençlerden Bilal M. olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeş olan Adem V. Ömer V. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişisi ağır yaralandı. Silahlı saldırı düzenleyen grup ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre de yoğun güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'i ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen ölü ve yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Daha sonrası da olay yeri incelemenin yapmış olduğu çalışmalar sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Bilal M. cenaze aracına koyularak Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı
Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı
Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı
Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te bir kafede oturan şahıslara silahlı saldırı; 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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