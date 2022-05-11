Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı

11.05.2022 12:11
Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı

PENDİK'te tadilat yaptıkları daireden çıkardıklarını asansörle aşağı indirmeye çalışan Afganistan uyruklu iki işçi, sekizinci kattan düştü.

PENDİK'te tadilat yaptıkları daireden çıkardıklarını asansörle aşağı indirmeye çalışan Afganistan uyruklu iki işçi, sekizinci kattan düştü. Binanın eksi 2'nci katına düşen asansörden itfaiyenin çalışmasıyla çıkartılan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. 

Hürriyet Mahallesi, Seyfi Sokak üzerinde bulunan 11 katlı binada meydana gelen olayda, binanın sekizinci katında tadilat yapan Afganistan uyruklu işçiler Muhammed Muradi ve Hüdayda Hayri, daireden çıkardıkları molozları asansöre yükledi. Asansör molozların ağırlığı nedeniyle eksi 2'inci kata düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı haldeki Muradi ve Hayri'yi  asansörden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Afgan uyruklu işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Aynı dairede çalışan başka yabancı uyruklu bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı
Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı
Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı
Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı
Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı
Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı
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Afganistan, Polis, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik'te moloz yüklü asansör yere çakıldı: 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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