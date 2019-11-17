Pendik'te pompalı silahla öldürülen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

İSTANBUL - Pendik'te pompalı silahla öldürülen aynı aileye mensup 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan aile yakınları olayın haberlerde söylenildiği gibi aile kavgası ya da kız meselesi olmadığını ve olayı gerçekleştiren kişi tanımadıklarını dile getirdi.

Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda bir kişi pompalı silahla aynı aileye mensup 3 kişiyi öldürmüştü. Olayı gerçekleştiren kişi zırhlı araçla karakola götürülürken hayatını kaybeden aynı aileye mensup kişiler incelemeleri tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan aynı aileye mensup 3 kişinin cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı. 3 kişinin cenazesinin ikindi namazını müteakip Güllübağlar Gül Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Pendik Yayalar Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.



"Bunların tamamı yalan haberdir"

Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulunan vefat edenlerin akrabası Sinan Güzel Bazı basın mecralarında kavga sebebi olarak akraba kavgası ya da kız meselesi yüzünden olduğunun yanlış bir bilgi olduğunu aktararak, "Dünden beri ocağımıza ateş düştü. Biz kendisini tanımıyoruz. Gelmiş silahlı şehrin ortasında önce marketimizde kızımızı, ardından binamızın içinde iki evladımızı katletmiş. Bununla alakalı birçok haber kanalında akraba kavgası, şu, bu gibi haberler çıkıyor. Kesinlikle bizim bir akrabamız değildir. Kendisini tanımıyoruz. Akrabalarımız arasında böyle bir problem söz konusu değildir. Biz bu şahsı tanımıyoruz, bilmiyoruz. Hiçbir şekilde akraba olarak bağımız yoktur. Kız isteme, şu, bu kesinlikle alakası yoktur. Bunların tamamı yalan haberdir" dedi.