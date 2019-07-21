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Pendik'te yangın paniği

58 dakika önce

İstanbul Pendik'te bir binanın bahçesinde bulunan keresteler bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

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İstanbul Pendik'te bir binanın bahçesinde bulunan keresteler bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Yangın yan binaya sıçrarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Pendik Güzelyalı'da bulunan bir binanın bahçesinde bulunan keresteler bugün saat 17.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden alev aldı.Yangın yan binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek alevlere müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
İstanbul, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:17 Kaynak: İHA
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