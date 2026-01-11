Pendik'te Yol Verme Kavgası - Son Dakika
Pendik'te Yol Verme Kavgası

11.01.2026 14:20
Pendik'te iki sürücü arasında yol verme yüzünden gerginlik yaşandı, aracın camı yumruklandı.

PENDİK'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü takip ettiği servis minibüsünün önünü kesti.Araçtan inen sürücü diğer şoföre küfür ve hakaret etti; "Seni vururum" diye bağırarak servis minibüsünün camını yumrukladı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay saat 01.20 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Tuzla istikametinde meydana geldi.İddiaya göre yolda ilerleyen servis minibüsü hafif ticari araç sürücüsüne yol vermedi.İki sürücü arasında yaşanan gerginlik bir süre daha devam ederken, hafif ticari araç sürücüsü diğer şoförü Kaynarca D-100 Karayolundan Gülzyalı'ya kadar takip etti. Bir süre sonra hafif ticari araç sürücüsü servis minibüsüne korna çalarak önünü kesti.Aracından inen sürücü servis minibüsü şoförüne "Aşağı in yolun ortasında artistlik yapıyorsun" diye bağırmaya başladı. Hafif ticari araç sürücüsünün yanında bulunan kadın da araçtan indi.

'BENİ BAŞKASIYLA KARIŞTIRDIN'; 'SENİ VURURUM'

Servis minibüsü şoförü, "Ben sana ne yaptım, ben senden neden kaçayım, sen kiminle karıştırdın beni" diye karşılık verdi. Hafif ticari araç sürücüsü ise, "Madem birşey yapmıyorsun neden kaçıyorsun" diye bağırdı. Küfür ve hakaretlerini sürdüren sürücü aracın camını da yumrukladı.Servis minibüsü şoförünün "Sen beni başkasıyla karıştırdın" sözlerine aldırış etmeyen hafif ticari araç sürücüsü "Seni vururum" diyerek bağırmaya devam etti. Tartışmanın ardından sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

