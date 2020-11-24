Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, Perre Antik Kenti üzerinde bulunan Örenli Mahallesi'nde 131 yapıdan 12'sinin yıkımına başlandı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve 2009 yılına kadar süren kazı çalışmaları, 11 yıl aradan sonra bugün tekrar başladı. 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda 160 metre uzunluğunda bir merdiven yapısı ile bin 500 yıl öncesine ait erkek iskeleti bulundu.