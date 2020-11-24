Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı - Son Dakika

Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı

24.11.2020 16:00
Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, Perre Antik Kenti üzerinde bulunan Örenli Mahallesi'nde 131 yapıdan 12'sinin yıkımına başlandı.

ADIYAMAN'da, Perre Antik Kenti üzerinde bulunan Örenli Mahallesi'nde 131 yapıdan 12'sinin yıkımına başlandı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve 2009 yılına kadar süren kazı çalışmaları, 11 yıl aradan sonra bugün tekrar başladı. 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda 160 metre uzunluğunda bir merdiven yapısı ile bin 500 yıl öncesine ait erkek iskeleti bulundu.

Antik kent üzerinde bulunan Örenli Mahallesi'nde 131 yapıdan 12'sinin kamulaştırılmasının ardından yıkılması için çalışmalara başlandı. Bugün başlanan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "5 ay önce Perre Antik Kenti'nin Adıyaman ve tüm bölgenin turizmi açısından önemini hissettik ve bir çalışma yapılması gerektiğini düşündük. Öncelikle parası ödenip, kamulaştırılan binalardan başlamak suretiyle tahliyelerini gerçekleştirdik. Bugün de bu 12 yapının yıkımına başladık. Tabii bu 12 yapının yıkılması sorunu çözmüyor. Burada toplam 128 adet yapı bulunuyor. Mahallemizde geri kalan 116 yapının da kamulaştırılması veya köylümüze, mahallelimize yeni evler yapılmak suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde buradan tahliye edilmeleri, Perre Antik Kenti'nin Kültür ve Tabiat Varlığı olarak turizme hizmet etmesi için gerekli gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.

Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı
Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı
Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı
Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı
Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı
Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı
Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı

Kommagene, Adıyaman, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan evlerin yıkımına başlandı - Son Dakika


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