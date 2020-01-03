Pertek Belediyesinin işçi alımlarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pertek Belediyesinin işçi alımlarına tepki - Son Dakika

Pertek Belediyesinin işçi alımlarına tepki

6 saat önce

Tunceli'nin Pertek ilçesinde vatandaşlar, belediye bünyesindeki şirkete 35 işçinin adil şekilde alınmadığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

Pertek Belediyesinin işçi alımlarına tepki, System.String[]

Tunceli'nin Pertek ilçesinde vatandaşlar, belediye bünyesindeki şirkete 35 işçinin adil şekilde alınmadığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

Belediye binası önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Cemal Baysal, Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın seçim öncesi verdiği sözler ile bugün yaptığı uygulamaların çeliştiğini iddia etti.

Başkan Alan'ın seçim öncesi halka verdiği sözleri tutmadığını ileri süren Baysan, şöyle konuştu:

"Belediyeye işçi alımlarını meclis üyelerine sorduk ve kendilerinin konudan haberdar olmadığı cevabını aldık. Bu durumda belediye meclis üyelerinin istifa etmesi gerekiyor. Aksi halde bu işten haberdar oldukları ve işlenen haksızlığın ortaklarıdırlar. Başkana gidildiğinde bu haksızlıkların yapılmaması gerektiğiyle ilgili soru sorulduğunda 'size mi soracaktım' diye cevap vermektedir. Bu durumda halk tamamen yok sayıldığı ve kendilerinin oluşturmaya çalıştığı çıkar ve çevresiyle yönetilmektedir. Daha önce alınan 5 işçi ve şimdi alınan işçileri de tamamen kendi inisiyatifleriyle almıştır. Bu durum şeffaflıktan uzak bir anlayıştır."

Baysan, belediyedeki işçi alımlarının adaletli şekilde yapılmasını istedi.

Tunceli, Pertek, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin
Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:52 ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLARIN 5'İNE TUTUKLAMA TALEBİ (1) - Son Dakika
22:52 BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika
22:51 Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
22:50 Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş - Son Dakika
22:49 Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:57:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pertek Belediyesinin işçi alımlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]