Petkimspor zincir kırdı

ING Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde evinde Frutti Extra Bursaspor'u 108-80 mağlup eden Aliağa Petkimspor, ligdeki ilk galibiyetini alarak kötü gidişe son verdi. Altı sezon sonra döndüğü ligdeki ilk 3 maçında Büyükçekmece Basketbol'a (D) 86-83, HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ne 81-78, Pınar Karşıyaka'ya ise (D) 97-80 yenilen Aliağa temsilcisi, Bursa ekibi karşısında 28 sayılık farkla zafere uzanmayı bildi.

Rakibi önünde bir ara farkı 40 sayıya kadar çıkaran Petkimspor, üst üste oynayacağı Fenerbahçe Beko (D) ve Galatasaray maçları öncesi rakiplerine kolay lokma olmadığını gösterdi. Petkimspor'da 22 sayıyla oynayan Ege Arar, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kariyer rekorunu kırdı. Aliağa Petkimspor'da Ege'nin yanı sıra 27 sayı kaydederek maçın en skorer ismi olan Wimbush galibiyette başrolü oynadı.