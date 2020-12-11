Petrol ve altın fiyatları yatay

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "belirsizliklerin sürdüğünü" vurgulamasıyla, güvenli limanlara yönelim olsa da, ABD'deki teşvik paketi konusundaki gelişmelerle sınırlı kaldı ve altın fiyatlarındaki yatay hareketler haftanın son işlem gününde de sürdü.

Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in fiyatı da Mart ayından bu yana ilk kez yükseldiği varil başına 50 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.