Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

11.12.2020 17:37
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "belirsizliklerin sürdüğünü" vurgulamasıyla, güvenli limanlara yönelim olsa da, ABD'deki teşvik paketi konusundaki gelişmelerle sınırlı kaldı ve altın fiyatlarındaki yatay hareketler haftanın son işlem gününde de sürdü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "belirsizliklerin sürdüğünü" vurgulamasıyla, güvenli limanlara yönelim olsa da, ABD'deki teşvik paketi konusundaki gelişmelerle sınırlı kaldı ve altın fiyatlarındaki yatay hareketler haftanın son işlem gününde de sürdü.

Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in fiyatı da Mart ayından bu yana ilk kez yükseldiği varil başına 50 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.75 düşüşle 50.05 dolar,Batı Teksas yüzde 0.74 düşüşle 46.85 dolar,altın yüzde 0.25 artışla 1,840.16 dolar,gümüş yüzde 0.08 düşüşle 24.00 dolar,bakır yüzde 2.36 artışla 7,873.00 dolar,platin yüzde 1.71 düşüşle 1,015.91 dolar,paladyum yüzde 0.18 artışla 2,342.18 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,036 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, "altının gözü teşvik paketinde" denildi ve şöyle devam edildi: "Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeci mesajlarına rağmen altın kırmızı bir günü geride bıraktı. Dünkü seansa 1,840 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu dar bir bant içerisinde hareket etti. "Dün gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası Toplantısı'nda faizde bir değişikliğe gidilmezken, pandemi acil alım programına 500 milyar Euro ek daha yapılacağı duyuruldu. Karar sonrası Başkan Christine Lagarde, yaptığı açıklamada belirsizliklerin devam ettiğini, ikinci dalganın etkisinin beklenenden daha güçlü olduğunu savundu. "Başkanın sözlerinin ardından güvenli liman, yükseliş gösterme çabasında hareket etse de teşvik paketindeki belirsizlik altın fiyatını baskılamayı sürdürdü. Dünkü seansı 1,836 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki kıyasla yüzde 0.2 kayıp yaşamış oldu.  "Gümüş ise 24 dolar/ons seviyesinin altındaki işlemlerine devam ederken, günü dar bir bant içerisinde hareket ederek tamamladı. 23.95 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, seansı 23.99 dolar/ons seviyesinden tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 0.1 gibi düşük bir kazanç elde etti."Platin, dün 1,030 dolar/onsun üzerine geri dönerken, paladyumun ardından günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. Güne 1,003 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, 1,031 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 2.7 kazancı hanesine yazmış oldu. "Paladyum, dünkü seansa 2,269 dolar/ons seviyesinden başlarken, gün içinde alıcıların iştahıyla 2,378 dolar/onsa kadar uzandığı bir seansı yaşadı. Günü 2,341 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum, yüzde 3.1 değer kazancıyla günü kapattı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda düşük hacimli işlemler dün de devam ederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,422 kg altın, 920 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi


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