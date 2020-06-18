PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'a 2 maç ceza verdi.
PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'a 2 maç ceza verdi.
PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'a 2 maç ceza verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 07:02 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'a 2 maç ceza verdi. - Son Dakika Spor
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