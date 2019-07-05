Son Dakika Haberleri: Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
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Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

1 saat önce

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, geçen sezon 10 hafta Fenerbahçe'yi çalıştıran ve beklentileri karşılayamayan Phillip Cocu ile anlaştığını açıkladı.

Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu, System.String[]
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, geçen sezon 10 hafta Fenerbahçe'yi çalıştıran ve beklentileri karşılayamayan Phillip Cocu ile anlaştığını açıkladı.
Derby County, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada,  Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Holandalı teknik adam Phillip Cocu'y getirdiğini duyurdu. Cocu, 2018-2019 sezonuna Fenerbahçe ile başlamış ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:24 Kaynak: DHA
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