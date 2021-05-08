Pandemi sürecinde evinde ailesiyle geçiren Pınar Altuğ, bir yandan da çalışmaya devam ediyor. Bir gözlük markasıyla iş birliği yapan ve kendi koleksiyonunu çıkaran Altuğ, ürünlerin mankenliğini de kendi yaptı.
Yeni işinden önce imaj değişikliğine giden Pınar Altuğ, saçlarını boyattı. Yüzündeki değişimle de dikkat çeken Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süre fotoğrafları paylaşmaya doyamayacağım sanırım" dedi.
Değişimiyle dikkat çeken oyuncu, şarkıcı Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Altuğ'un her pozda başka birine benzemeye çalıştığını söyledi.
Son Dakika › Magazin › Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti - Son Dakika Magazin