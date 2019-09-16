Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde çalıştı
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Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde çalıştı

25 dakika önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çalışmalara başladı.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde çalıştı, System.String[]

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çalışmalara başladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Pınar Karşıyaka ile ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil-kırmızılı sporcular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki idmanda set hücumu ve şut çalıştı. Milli takımdan dönen Metecan Birsen ve Semih Erden de takımdaki yerlerini aldı.

Fransa ile Dünya Kupası'nı 3. tamamlayan Amath M'Baye ile sakatlığı bulunan Tony Crocker ise antrenmana katılmadı.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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