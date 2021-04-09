Pinterest, Türkiye'ye temsilci atadı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in bugün temsilci atadığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından 'haberler güzel' mesajıyla yaptığı açıklamada, 7253 sayılı kanun kapsamında sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadığını bildirdi. Sayan, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek" dedi.