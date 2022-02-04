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Facebook'un çatı şirketi Meta, tarihindeki en büyük borsa kaybını yaşadı - Son Dakika
BBC

Facebook'un çatı şirketi Meta, tarihindeki en büyük borsa kaybını yaşadı

04.02.2022 19:54
Facebook'un çatı şirketi Meta, tarihindeki en büyük borsa kaybını yaşadı

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın piyasa değeri hisse senetlerindeki düşüş ile Perşembe günü 230 milyar dolar kayba uğradı; bu, şirketin bir günde yaşadığı en büyük düşüş oldu.

Facebook'un çatı şirketi Meta'nın piyasa değeri hisse senetlerindeki düşüş ile Perşembe günü 230 milyar dolar kayba uğradı. Bu, şirketin bir günde yaşadığı en büyük düşüş oldu.

Şirketin çeyreklik bilanço rakamlarının yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratması yüzünden hisseleri yüzde 26,4 değer kaybetti.

Meta, şirketin günlük aktif kullanıcısının 18 yıllık tarihinde ilk defa düşüş yaşadığını aktarmıştı.

Şirket, günlük kullanıcı sayısının geçen yılın son çeyreğinde 1 milyar 929 milyona indiğini açıkladı.

2021'in bir önceki çeyreği için bu sayı 1 milyar 930 milyondu.

TikTok ve YouTube rekabeti karşısında gelir artışının yavaşladığını belirtilen Facebook'ta reklam verenler de harcamalarını azaltıyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, genç kullanıcılar başta olmak üzere hedef kitlelerinin rakiplerine yönelmesi nedeniyle şirketin satışlarındaki büyümenin yavaşladığını söyledi.

Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci dijital reklam platformuna sahip olan Meta, Apple'ın işletim sisteminde yaptığı gizlilikle ilgili değişikliklerinden de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Zuckerberg'in servetinden 31 milyar dolar gitti

Şirketin hisse senetlerinde yaşanan kayıp, Bloomberg'in Milyarderler endeksine göre Zuckerberg'in servetinden de 31 milyar dolar götürdü.

Bu veri, Estonya'nın bir yıllık GSYH'ına denk.

Ancak Zuckerberg bu düşüşe rağmen 90 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zenginlerinden biri.

Singapur merkezli bir banka olan DBS Bank'in telekomünikasyon ve internet araştırma sorumlusu Sachin Mittal, Facebook'un rakibi Snap'in daha sağlıklı finansallar açıkladığını vurgulayarak, "Belli ki son zamanlarda görülen koşullardan Meta rakiplerinden daha olumsuz bir şekilde etkilendi" dedi.

Mittal, Apple'ın yaptığı değişikliklerden bütün teknoloji şirketlerinin olumsuz etkilendiğini ancak bu değişikliklerle başa çıkacak algoritmaları olmayan şirketlerin daha zor duruma düştüğünü söyledi.

Meta'nın hisselerinde yaşanan düşüş Twitter, Snap ve Pinterest gibi diğer sosyal medya şirketlerinin de olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Ancak Snap'in hisseleri ilk defa şirketin çeyreklik kâr açıklaması üzerine yüzde 60 yükseldi.

Facebook'un çatı şirketi Meta, tarihindeki en büyük borsa kaybını yaşadı
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Son Dakika Dünya Facebook'un çatı şirketi Meta, tarihindeki en büyük borsa kaybını yaşadı - Son Dakika Dünya

BBC

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