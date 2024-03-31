Pinterest, Google ile reklam anlaşması imzaladı

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Eski günlerini arayan görsel paylaşım platformu, son dönemde yaptığı yeni anlaşmalara gündem olmaya devam ediyor. Reklam gelirlerini artırmak isteyen Pinterest, Google ile reklam alanında uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Firmanın sene sonu toplantısında yapılan kapsamlı açıklamada, bu anlaşmanın iki taraf için de başarılı bir iş birliği olmasının umulduğu belirtildi. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Pinterest ile Google arasında büyük anlaşma

Gelir modelini temel olarak reklam üzerine kuran şirket, geçtiğimiz yıl da Amazon ile yaptığı uzun soluklu reklam anlaşması ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl 981 milyon dolarlık bir gelir elde ederek %12 büyüyen Pinterest, bu yükselişe rağmen beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Platformun aylık aktif kullanıcı sayısı ise %11 artarak 498 milyona ulaştı.

Şirketin beklentilerin altında performans göstermesi sonucunda %28 düşen hisse değeri, CEO Bill Ready'nin Google ile yapılan işbirliğini açıklamasında sonra değer kazanmaya başladı. Bu durumun, Pinterest ile Google arasındaki iş birliğinin yaratabileceği büyük kar potansiyelini gösterdiği söylenebilir. Görünen o ki, önümüzdeki dönemde de bu tarz büyük çaplı reklam anlaşmalarının devamı gelecek.

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Ayrıca şirket CEO'su Ready, son nesil yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak platforma yeni özellikler getireceklerini söyledi. Bu özelliklerden birinin, yapay zeka aracılığıyla kullanıcıların görsel arama deneyimini zenginleştireceği ve yapılan aramaların artık çok daha isabetli sonuçlar vereceği iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Pinterest'in geleceği nasıl olacak? Uygulama eski başarılı günlerine geri dönebilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.