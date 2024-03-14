Google Haritalar, sosyal medya hesaplarını profillere eklemeye olanak sağlıyor

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Sevilen uygulama Google Haritalar, son güncelleme ile birlikte büyük bir yenilik getiriyor. Buna göre, şirket hesabına sahip olan kullanıcılar, uygulamadaki profillerine sosyal medya hesaplarını ekleyebilecekler. Bu yenilikten özellikle fazla bilinmeyen küçük işletmelerin büyük yarar sağlaması bekleniyor. Bunun için herhangi bir ekstra ücret de gerekmeyecek. Birçok esnaf, şimdiden Google profillerini güncellemeye başladı. İşte tüm detaylar…

Google Haritalar, önemli bir güncelleme sunuyor

Ayrıca kullanıcıların da bu sayede çok daha zengin bir deneyim elde etmesi isteniyor. Artık kuruluşların sosyal medya hesapları, yorumlar ve puanlamalarla birlikte yer alacağı için, haklarında daha adil bir fikir edinilmesi sağlanacak. İşletmeci sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkça, Haritalar profili de buna göre güncellenecek. Aslında bu yeniliğin, çok daha önceden gelmesi bekleniyordu. Fakat gerekli stabiliteyi sağlayıp hata oranını düşürmek adına, uzun bir test süreci tercih edildi.

Google Haritalar değişime gidiyor!

Güncellemenin ek olarak Google'ın aramalar bölümünde de aktif olması bekleniyor. Bundan böyle sosyal medya hesapları daha fazla göz önünde olacak işletmeciler ise, profillerini zenginleştirmek için çeşitli dijital hizmetler almaya başladı bile.

LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram, X, YouTube ve Pinterest platformları başta olmak üzere tüm hesaplar, Sosyal Medya Güncellemeleri sekmesi altında rahatlıkla görülebilecek. Google, yeni özellikten tam olarak faydalanılabilmesi adına oldukça detaylı bir rehber de hazırladı. Şu an için kısıtlı bir bölgede aktif olan özelliğini, giderek tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Bu gelişmenin, kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Google'ın başı deepfake videolarla dertte!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Siz ne sıklıkta Google Haritalar kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.