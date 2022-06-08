Piraziz ilçesinde "Pirazizli Bin Genç için 1000 Fidan" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Piraziz ilçesinde "Pirazizli Bin Genç için 1000 Fidan" etkinliği düzenlendi

08.06.2022 16:38
Piraziz ilçesinde "Pirazizli Bin Genç için 1000 Fidan" etkinliği düzenlendi

Giresun'un Piraziz Kaymakamlığınca "Pirazizli Bin Genç İçin 1000 Fidan" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun'un Piraziz Kaymakamlığınca "Pirazizli Bin Genç İçin 1000 Fidan" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki etkinlikte konuşan Kaymakam Furkan Başar, çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düştüğünü söyledi.

Kaymakamlık olarak "Pirazizli Bin Genç İçin 1000 Fidan" sloganıyla fidan dikme etkinliği organize ettiklerini kaydeden Başar, şöyle konuştu:

"Hem gelecek nesillere birer miras olarak kalacak hem de Piraziz halkına bir mesire alanı olarak hizmet edecek ormanın ilk fidanlarını toprakla buluşturduk. Bu anlamda gelecek nesiller ve Piraziz halkı adına Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ve katkı sunan bütün paydaşlar ile etkinliğimize katılan tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum."

Başar, Meşe Pınarı mevkisinde de fidanların toprakla buluşturulacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından alanda fidan dikimleri gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Giresun, Piraziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piraziz ilçesinde 'Pirazizli Bin Genç için 1000 Fidan' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piraziz ilçesinde "Pirazizli Bin Genç için 1000 Fidan" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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