Piserro Kahramanmaraşspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Armağan Çekinmez, Ogün KamacıPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can, Fatih Kamacı, Cerem Talha, Fatih Çıplak (Dk.71 Eren), Yusuf Emre (Dk. 69 Hüseyin Cihan), Haluk, Gökhan Payal, Rıdvan, Abdullah (Dk. 58 Gökhan Çırak).BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih- Erkan (Dk. 90 Şaban), Muhammet, Ozan, Oğuzhan, İzzet, Emre, Mustafa (Dk. 88 Talha), Gökhan Yılmaz, Emrecan (Dk. 59 Batuhan), Celal.GOLLER: Dk. 90 Haluk (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk.75 Mustafa, Dk. 90 Oğuzhan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)SARI KARTLAR: Nuri, Gökhan (Piserro Kahramanmaraşspor) - Fatih (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 15'inci haftasında Pierro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 2-1 mağlup oldu.75'inci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum Belediyesi Bodrumspor atağında ceza sahasında Gökhan topa çıkan rakip oyuncunun müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.76'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Bodrum Belediyesi Bodrsumspor'dan Mustafa, topu ağlara gönderdi: 0-190'ıncı dakikada Bodrum Belediyesi Bodrsumspor'dan Şaban'ın pasıyla topla buluşan Oğuzhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-290'ıncı dakikada Piserro Kahramanmaraşspor'dan Haluk kaleye çektiği şutla maçın skorunu belirledi: 1-2Karşılaşma, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.