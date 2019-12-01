Son Dakika Haberleri: Piserro Kahramanmaraşspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2
Son Dakika Spor Piserro Kahramanmaraşspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2 - Son Dakika Spor

Piserro Kahramanmaraşspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

6 saat önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Armağan Çekinmez, Ogün KamacıPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can, Fatih Kamacı, Cerem Talha, Fatih Çıplak (Dk.71 Eren), Yusuf Emre (Dk. 69 Hüseyin Cihan), Haluk, Gökhan Payal, Rıdvan, Abdullah (Dk. 58 Gökhan Çırak).

Piserro Kahramanmaraşspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2, System.String[]

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Armağan Çekinmez, Ogün Kamacı

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can, Fatih Kamacı, Cerem Talha, Fatih Çıplak (Dk.71 Eren), Yusuf Emre (Dk. 69 Hüseyin Cihan), Haluk, Gökhan Payal, Rıdvan, Abdullah (Dk. 58 Gökhan Çırak).

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih- Erkan (Dk. 90 Şaban), Muhammet, Ozan, Oğuzhan, İzzet, Emre, Mustafa (Dk. 88 Talha), Gökhan Yılmaz, Emrecan (Dk. 59 Batuhan), Celal.

GOLLER: Dk. 90 Haluk (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk.75 Mustafa, Dk. 90 Oğuzhan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Nuri, Gökhan (Piserro Kahramanmaraşspor) - Fatih (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 15'inci haftasında Pierro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 2-1 mağlup oldu.

75'inci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum Belediyesi Bodrumspor atağında ceza sahasında Gökhan topa çıkan rakip oyuncunun müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

76'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Bodrum Belediyesi Bodrsumspor'dan Mustafa, topu ağlara gönderdi: 0-1

90'ıncı dakikada Bodrum Belediyesi Bodrsumspor'dan Şaban'ın pasıyla topla buluşan Oğuzhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

90'ıncı dakikada Piserro Kahramanmaraşspor'dan Haluk kaleye çektiği şutla maçın skorunu belirledi: 1-2

Karşılaşma, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.


- Kahramanmaraş
Kahramanmaraşspor, Burak Can, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:01 Kaynak: DHA
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