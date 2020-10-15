Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 1.185,06 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,23 puan değer kaybetti.

Dün 1.189,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1,65 puan ve yüzde 0,14 azalarak 1.187,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.181,45, en yüksek 1.191,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Zorlu Enerji, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Eczacıbaşı İlaç ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.894,90 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,20, bileşik getirisi yüzde 13,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 105,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9360 liradan, avro 9,2910 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.894,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 azalışla 42,5 dolardan işlem görüyor.