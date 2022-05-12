Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı

12.05.2022 18:19

Kayseri'de çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay ile 13 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 kişi polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay ile 13 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 kişi polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., 'hırsızlık' suçundan hakkında 7 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ş., 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile ile çeşitli suçlardan aranan toplam 18 şahıs yakalandı. Yakalanan 10 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 8 Kişi Yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement