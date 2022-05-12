Kayseri'de çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay ile 13 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 kişi polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., 'hırsızlık' suçundan hakkında 7 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ş., 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile ile çeşitli suçlardan aranan toplam 18 şahıs yakalandı. Yakalanan 10 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KAYSERİ