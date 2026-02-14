Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
14.02.2026 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir koruma polisinin cami çıkışında elinde ayakkabı ve kerata ile kaymakamı beklediği görüntüler tepki topladı. Kaymakam Mert Canga, ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde herhangi bir talimat vermediğini belirterek, koruma polisinin gereksiz bir sorumluluk üstlendiğini ve ortaya çıkan görüntüye zamanında müdahale etmediği için kendisinin de hatalı olduğunu açıkladı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Yeşil Cami çıkışında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir koruma polisinin, elinde ayakkabı ve ayakkabı çekeceğiyle Yenice Kaymakamı Mert Can Canga'yı beklediği görüldü.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, koruma polisini uyararak bunun görevi olmadığını söylediğini, polisin ise "Emir kuluyum" yanıtını verdiğini aktardı.

"TÜRK POLİSİ AYAKKABI TAŞIYICISI DEĞİLDİR"

Çiçek, paylaşımında "Mutlak eşitliğin olduğu Allah'ın evinde, Türk polisi, 30 yaşında maaşlı bir bürokratın ayakkabı taşıyıcısı değildir" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

KAYMAKAM CANGA: TALİMATIM OLMADI

Tepkilerin ardından Kaymakam Mert Can Canga, Avukat Mustafa Kemal Çiçek ile telefonda görüştü. Çiçek'in aktardığına göre Canga, koruma polisine ayakkabılarının hazır edilmesi yönünde hiçbir talimat vermediğini ve böyle bir talimatın söz konusu olamayacağını belirtti.

Canga, koruma polisinin gereksiz bir vazife üstlendiğini, bunun hem kendisini hem de kurumu zor durumda bıraktığını ifade etti. Ayrıca ortaya çıkan görüntüye zamanında müdahale etmemiş olmakla hatalı olduğunu dile getirdi.

Çiçek, yaptığı ikinci paylaşımda Kaymakam Canga'nın açıklamalarını samimi bulduğunu ve kendisine itibar ettiğini söyledi.

Yerel Haberler, Karabük, Yenice, Güncel, Yaşam, Polis, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Ne yazık ki koruma polislerine, görev yaptığı alan dışındaki konularda sorumluluk yüklüyorlar. Onu getir bunu götür, çocuğumu okula bırak, hanımımı falan yere bırak, çantamı taşı, şunu karşıla gibi, yapmama şansı yok. Bu ayakkabıların başına bir iş gelseydi kesin polise suçlama yaparlardı 70 2 Yanıtla
  • 1234 1234:
    türk polisine hiç yakişmadi bu 61 2 Yanıtla
  • Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    benden korumalık yaptım doğru görevimiz değil ama yapmadığınız zaman değiştiriyorlar yapacak adamı buluyorlar kardeşim bu böyle alıştırılmış illa ki yapacak birini buluyorlar 34 2 Yanıtla
  • 16bjk Özgür 16bjk Özgür:
    polisin gereksiz iş güzarlığı 4 21 Yanıtla
  • rs202020 rs202020:
    Eeee sonuç Avukat ve Kaymakam orta yolu bulup olayı tatlıya bağladılar...Polis mi o gariban ise gereksiz yere görev üstlendiği için Kaymakamı zor durumda bıraktı, bir sürü fırça yemiştir, rezil oldu, iki gün sonra da görev yeri değişir ve belki açığa bile alınır.... 20 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 09:39:16. #7.11#
SON DAKİKA: Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.