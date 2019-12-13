Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı verildi

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı verildi, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden, hakkında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı ifade edildi.

Polis Koleji, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:52 Kaynak: AA
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