Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Haberin Videosunu İzleyin
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK\'ten bir skandal görüntü daha
09.02.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK\'ten bir skandal görüntü daha
Haber Videosu

Ankara'daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın ardından paylaşılan başka bir görüntüde, çalışanlardan birinin muayeneye itiraz eden vatandaşı "Hadi yallah" diyerek fırçaladığı görüldü.

Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in yaşamını yitirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın etkileri sürerken, bu kez araç muayenesine giden bir vatandaşın karşılaştığı tavır tartışmaların odağına yerleşti.

VATANDAŞA "HADİ YALLAH" TEPKİSİ KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracında herhangi bir teknik sorun bulunmadığını belirten bir vatandaşın, emniyet kemeri gerekçesiyle muayeneden bırakıldığı görülüyor. Karara tepki gösteren vatandaşa ise TÜVTÜRK çalışanlarından birinin "Hadi yallah" diyerek karşılık verdiği anlar kayda yansıyor.

"BİLEREK MUAYENEDEN BIRAKTILAR" İDDİASI

"4 emniyet kemeri olduğu halde bilerek muayeneden bıraktılar" başlığıyla paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı. Paylaşımın altına, "Bizler neden bunlara mecbur bırakılıyoruz", "Paranla rezil olmak diye buna denir", "Bu tekelleşme ne zaman son bulacak?" ve "Birileri bu saçma düzene artık dur desin" şeklinde yorumlar yapıldı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayın ardından ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün uygulamaları ve personel tutumuna yönelik eleştirileri daha da artırdı.

Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    AKP'li bu senin eserin 322 107 Yanıtla
    1234 1234:
    muayenede kartla ödersen 250 tl fark aldı bu kuruluş şimşek duyurulur bddk duyurulur 164 1
    Çengelköylü Çengelköylü:
    GSM OPERATÖRLERİ GİBİ ÇOKLU İSTASYON HİZMETİNE GEÇİLİRSE BU SORUNLAR ORTADAN KALKAR MÜŞTERİ KAYBETMEMEK İÇİN ÇAY KAHVE HEDİYE PUANLAR ARAÇ BAKIM KUAFÖR HİZMETLERİ GİBİ BİRÇOK HEDİYE BU SİSTEM KESİN OLMALI……. 17 0
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    2024 YILINDA ŞİLE İSTASYONDAN RANDEVU ALDIM BÜTÜN PERONLARDA TOPLAM İKİ ARAÇ VARDI TEKNİSYEN ELİNDE CİHAZLA LPG KONTROLÜ YAPTI CİHAZ HATA KUSUR VERMİYOR SONRA EĞİLDİ KOKLAYARAK ARACINDA KAÇAKLAR VAR DEYİP MUAYENEYİ İPTAL ETTİLER BU ARAÇ MÜHENDİSTEN BURAYA GELİYOR ORDA KUSUR YOKTU ÇOK KONUŞMA HADİ KAYBOL DEYİP GÖNDERDİLER.. O AN HERŞEY OLABİLİRDİ 325 0 Yanıtla
    Çengelköylü Çengelköylü:
    İSTASYONDAN ÇIKTIM 100 MT İLERDE ARACIN KAPUTUNU AÇTIM KOKU OLMADIĞINA ÇOK EMİNDİM İNANIN HERŞEYİ GÖZE ALDIM ÇAKMAKLA KONTROL ETTİM KUSUR YOK 2 GÜN SONRA ARAÇ DUDULLU İSTASYONDAN KUSURSUZ GEÇTİ İNSANLARI BU ŞEKİLDE MAĞDUR EDENLERİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM….Belgeler Duruyor.. 71 1
  • Aa Aa:
    egzoz muayene gibi olmali tekel olmamali 228 0 Yanıtla
  • Hasan Atabey Hasan Atabey:
    bunun gibi emniyet kemeri gibi küçük unsurlardan araçların kalmaması lazım yazık insanlara zaten muayeneme olmuş bir dünya para kaldılarmı günü gidiyor sanayide akşamlıyoruz herkezde son model araç yok bütçeye göre herşey 130 4 Yanıtla
  • ADEM SAĞLAM ADEM SAĞLAM:
    TÜVTÜRK niye var hala anlamis değillum.Ne tamirat ne bakım.Dunyanin parasını verirsin üzerine de fircani yersin o da olmadı polise vurursun.Aracin trafiğe çıkma ruhsatı tüm araçlar için üç yıl olmalı.TUVTURK yerine teknolji kullanılmalı Öyle bir sistem geliştirildi ki trafiğe çıkmaya sakıncalı olan araçta arıza ikaz sistemi olmalı.Bu sistem üç yılda kontrolü yapılmali.İHA da dünya listelerinin on sıralarında oluyoruz çok şükür de böyle sistemin kurulup uygulanması zor bişey olmasa gerek.. 131 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Alman damadın bayrak hassasiyeti Davetlileri bakın nasıl karşıladı Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
15:02
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
11:29
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
10:45
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 15:45:00. #7.11#
SON DAKİKA: Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.