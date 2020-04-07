Polis memurunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Polis memurunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Polis memurunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Kahramanmaraş'ta trafik kazasında polis memurunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Polis memurunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafik kazasında polis memurunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Yakup Karaca yolun karşısına geçmek istediği anda hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Polis memurunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İsmail G. sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Korona virüs nedeniyle şüphelinin vücut ısısı ölçüldükten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli İsmail G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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