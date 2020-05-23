Polis, şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliklere götürdü - Son Dakika

Polis, şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliklere götürdü

ADANA polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kabir ziyaretinde bulunamayan şehit ailelerini evlerinden alarak şehitliklere götürdü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabristan ziyaretinde bulunamayan şehit ailelerini unutmadı. Polis, öğleden sonra ekiplere ayrılarak kentteki birçok şehit ailesini evlerinden aldı ve mezarlıklardaki şehitliklere getirdi. Buruk Mezarlığı Polis Şehitliği'ndeki törene ise Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş katıldı. Tören dua okunmasıyla başladı ve ardından şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakıldı. Şehit aileleri çocuklarının mezarları başında uzun süre vakit geçirerek onları andı. Tören sırasında maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat edildi.

'OĞLUMUN MESLEKTAŞLARI HEP YANIMIZDA'

2015 yılında şehit olan polis memuru oğlu Yalçın Palıt'ın kabristanını ziyaret etmek için şehitliğe gelen şehit annesi Raziye Palıt, polislerin kendisini kabristana getirmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Kısıtlama açıklamasından sonra şehitliğe gelemeyeceğini düşünmediğini kaydeden Palıt, 'Çünkü oğlumun polis arkadaşlarının bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum. 5 sene oldu acısı hala çok büyük. Sağolsunlar oğlumun meslektaşları hep yanımızda. Onlar bizim ailemizö diye konuştu.

Şehit polis memuru Ebubekir Durmuş'un babası Ahmet Durmuş ise bütün bayramlarda hüzünlü olduklarını ve polisin böyle bir uygulamayı düşünmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.