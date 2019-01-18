Polise Pompalı Tüfekle Ateş Açan Maskeli Şahıs Yakalandı
31 dakika önce
Samsun'da motosiklet üzerinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçan maskeli şahıs yakalandı.
Samsun
'da motosiklet üzerinden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçan maskeli şahıs yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
İlçesi Fuariçi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye, motosiklet üzerinden maskeli kişilerce polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken maskeli zanlılar motosikletle kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu motosikletin arka kısmında oturup ekiplere pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. F.A. ile birlikte olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan F.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Motosiklet
sürücüsünün yakalaması için çalışmalara devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:55 Kaynak: İHA
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