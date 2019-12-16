Polisten kaçak elektronik sigara ile cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika

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Polisten kaçak elektronik sigara ile cinsel içerikli ürün operasyonu
6 saat önce
Denizli'de yapılan operasyonlarda polis binlerce kaçak elektronik sigara ile yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
Denizli'de yapılan operasyonlarda polis binlerce kaçak elektronik sigara ile yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda farklı adreslere yapılan baskınlarda polis 3 bin 180 adet elektronik sigara ve likidi, 738 adet cinsel içerikli ürün ile 459 paket kaçak sigara yakaladı. Operasyonlarda ayrıca 5 şahıs gözaltına alındı. - DENİZLİ
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