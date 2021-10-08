Üye Girişi
Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında

08.10.2021 18:55

- Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

- Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında

PRAG - Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Oy verme işlemi yarına kadar devam edecek.

Çekya'da halk, 200 sandalyeli parlamentoda görev alacak milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yarında devam edecek olan oy verme işlemi bugün yerel saatle 14.00'de başlarken, 22.00'de sonra erecek, yarın ise yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 14.00'de sona erecek. Seçimde, 3 bin 584 erkek ve bin 658 kadın olmak üzere toplam 5 bin 242 aday milletvekili olmak için yarışıyor. Adayların yaş ortalamasının 49 olduğu ve en genç adayın 21, en yaşlı adayın ise 90 yaşında olduğu aktarıldı.

Başbakan Babis'in partisinin seçimlerde birinci çıkması bekleniyor

Seçimler öncesi yapılan anketlerde, Başbakan Andrej Babiş'in partisi ANO'nun (Evet) seçilerde birinci parti olacağı fakat tek başına iktidar olması için gereken 100 sandalyeyi kazanamayacağı belirtildi.

Seçimlerde iki ittifak hareketi yarışırken, Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL), Sivil Demokrat Parti ve TOP 09 partilerinden oluşan SPOLU ittifakının seçimleri ikinci, Korsanlar (Pirates), Belediye Başkanları ve Bağımsızlar partilerinin ittifakının ise seçimleri üçüncü sırada tamamlayacağı tahmin ediliyor.

ANO'ya destek veren Sosyal Demokrat Parti'nin ise yüzde 5'lik barajın altında kalması beklenirken, seçimi birinci tamamlayan partinin hükümeti kuramama durumuyla karşılaşabileceği ve muhalefet partileri ile iktidar partisinin hükümet kurma şanslarının eşit olduğu tahmin ediliyor. 2017 yılındaki seçimler sonrasında hükümet kurma çalışmaları uzun sürmüş ve hükümet Komünist Parti'nin dışarıdan verdiği destek ile kurulabilmişti.

Devlet Başkanı Zeman, konutuna getirilen sandıkta oy kullandı

Geçtiğimiz ay karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle askeri hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 1 hafta tedavi gören Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman ise, Lany Kalesi'ndeki konutunda kendisi için getirilen sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edilen fotoğraflar ile Zeman'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialarda son bulmuş oldu.

Bir önceki seçimde katılım yüzde 60'ın üzerindeydi

Çekya'da 2017 yılında yapılan seçimlerde, iktidar partisi ANO yüzde 29,64 oy ve 78 sandalye ile birinci olmuş, Sivil Demokrat Parti yüzde 11,32 oy oranı ile 25 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu. Yüzde 10,79 ile üçüncü sırada Çek Korsanlar Partisi ve yüzde 10,64 ile dördüncü sıradaki SPD izlemiş, her iki parti de mecliste 22 sandalye ile temsil edilme hakkı kazanmıştı. 10,7 milyon nüfuslu Çekya'da 2017 yılında yapılan seçimlerde 8 milyon 374 bin 501 kayıtlı seçmenin yüzde 60,84'ü oy kullanmıştı.

Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında
Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında
Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında
Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında
Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında
Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında
Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında
Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında

Parlamento, Seçimler, İktidar, Sandık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika


Son Dakika

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış 19:02 Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz 18:42 Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi 18:32 Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi
Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle 17:57 Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim 17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya         
19:14
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz         
17:08
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 19:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya'da halk parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement