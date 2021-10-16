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AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı - Son Dakika

AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı

16.10.2021 14:33

Malatya'da, AK Parti'nin "Bu hikayenin kahramanı sensin" teması ile düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

Malatya'da, AK Parti'nin "Bu hikayenin kahramanı sensin" teması ile düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Yeni Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan eğitim programına parti teşkilatının çeşitli kademelerinde yer alan üyeler katıldı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, buradaki konuşmasında, AK Parti teşkilatının dünyanın en başarılı liderinin arkasında duran bir teşkilat olduğunu belirterek en başarılı teşkilatlarından birine sahip olan Malatya'da bulunmaktan mutluluğu olduğunu söyledi. AK Parti üyelerine düzenledikleri anket sonrası Teşkilat Akademisi'nde verilecek dersleri belirlediklerini aktaran Ercoşkun, eğitimlerin teşkilat üyelerine büyük fayda sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Ercoşkun, konuşmasında muhalefetin tutumundan bahsederek "Baktığınız zaman muhalefetin argümanlarına ne siyasetten ne hukuktan ne vicdandan bahsetmek mümkün değil. Aslında bunların yaptıkları gayrinizami bir harp politikası. Yalanla, iftirayla, dünyanın en başarılı liderinin bu ülkeye kattıkları, sadece bu ülkeye de değil, gönül coğrafyamıza kattıkları hakkında paylaştıkları, ortaya attıkları argümanlara karşı çok ciddi bir mücadele söz konusu. Bu mücadeleye karşı hep beraber bir duruş sergilememiz lazım." dedi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hizmet etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Ercoşkun, bundan sonrada gönüllere dokunmaya devam edeceklerini belirtti. Ercoşkun, teşkilat üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla çalışması gerektiğini aktararak şunları kaydetti:

"Bize düşen Recep Tayyip Erdoğan'dan, yani bizim alnımızı açık, başımızı dik tutan liderin arkasından daha fazla çalışmak. Bunun için gurur duyacağımız yüzlerce örnek var. Mavi vatandan işte şu Suriye'de kurulacak terör devletinin engellenmesine kadar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ zaferine kadar, Libya'dan Balkanlara, dünyada kan ve gözyaşının bulunduğu her noktaya kadar imzasını atan ve 'Dünya beşten büyüktür' diyen bir liderimiz var. O zaman hepimiz yeni bir şevkle, heyecanla, inançla, azimle önümüzdeki süreci birlik beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. ve bunun için 'Olur mu, olacak mı, şöyle mi olacak, böyle mi olacak?' demeyeceğiz. Olur mu? Olur. Nasıl olur? Recep Tayyip Erdoğan'dan fazla çalışırsak olur. O zaman hedefimiz nedir, 2023. Bunu yapabilecek gücümüz, kuvvetimiz var çünkü hepiniz bu hikayenin kahramanısınız. Bu hikaye sizin hikayeniz."

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da eğitim programının önemine değinerek "Çünkü bizim ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımıza umut bağlayan mazlum milletlerin buna ihtiyacı var." dedi.

Konuşmaların ardından Teşkilat Akademisi'nin ilk derslerini şair ve yazar Serdar Tuncer ile gazeteci Selim Cerrah verdi.

Serdar Tuncer, programda şiir okudu, deneyimlerini paylaştı.

AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Evlilik, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' eğitimleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı - Son Dakika
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