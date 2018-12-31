Pomem'de Mezuniyet Töreni

- Afyonkarahisar
POMEM mezuniyet töreninden görüntü Polis
öğrencilerinin yemin töreninden görüntü
İstiklal Marşı okunması
POMEM Müdürü Mustafa Eker
'in konuşması
Mezunların ant içmesi ve kep fırlatma
Polis öğrencisi Erman Geçer'in konuşması Anne
Ferda Geçer'in konuşması
Polis öğrencisi Murat Cenk Demirtaş'ın konuşması
Polis öğrencisi Ali Bardakçı'nın konuşması
Bardakçı'nın nişanlısı Büşra Çetintürk'ün konuşması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 353 polis adayı için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan 22. dönem POMEM birincisi Mehmet Emirhan Altuntaş
, acısıyla tatlısıyla 4 aylık bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.
İnsan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, laik, demokratik hukuk devleti ilkeleri içerisinde görevlerini ifa etmeye çalışacaklarını ifade eden Altuntaş, "Canlarını ülkemizin bekası için veren şehitlerimizin ve milletimizin bize verdiği görevin sorumluluğu ve bilincindeyiz. Bizlere emeği geçen tüm sıralı amirlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.
Altuntaş, konuşmasının ardından okul yaş kütüğüne plaket çaktı.
POMEM Müdürü Mustafa Eker de vatandaşların huzuru için gece-gündüz çalışan polisin, gerektiğinde canlarını vermekten çekinmediğini belirtti.
Mezun olan öğrencilere seslenen Eker, "Bugünden itibaren görevinizi ülkemizin dört bir tarafında, aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak en iyi şekilde yapacağınıza hiç şüphemiz yoktur. Rabbim sizleri kaza, bela ve kötü insanların şerrinden korusun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." diye konuştu.
Daha sonra 22. dönemde okulu ilk üç sırada tamamlayan öğrencilere Vali Mustafa Tutulmaz
tarafından hediyeleri takdim edildi.
Tören, mezunların ant içmesi ve kep fırlatmasıyla sona erdi.
Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma
Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
ve protokol üyeleri ile aileler katıldı.