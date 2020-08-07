Porto Riko'da 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Porto Riko'da 7 Ocak'ta merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği duyurulmuştu. Depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 300 ev zarar görmüştü.

Yetkililer, can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Çok sayıda Porto Rikolu, 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.

Depremin şiddeti başlangıçta 5,1 olarak açıklanmıştı.

SAN ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko 'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 09:37

Kaynak: AA

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