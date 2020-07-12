Pozitif vakaların görüldüğü köyün mahallesi karantinaya alındı - Son Dakika

Pozitif vakaların görüldüğü köyün mahallesi karantinaya alındı

Karabük Merkez ilçeye bağlı Tandır Köyü'nün bir mahallesinde birden fazla pozitifli vakanın görülmesi ve temaslı sayının fazla olmasından dolayı 14 günlük karantina kararı alındı.

Karabük Merkez ilçeye bağlı Tandır Köyü'nün bir mahallesinde birden fazla pozitifli vakanın görülmesi ve temaslı sayının fazla olmasından dolayı 14 günlük karantina kararı alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda merkeze bağlı Tandır Köyü'nde birden fazla pozitifli vakanın görülmesi ve temaslı sayının fazla olmasından nedeniyle 12 Temmuz 2020 saat 24.01'den 27 Temmuz 2020 saat 24.00'a kadar 14 gün süre Selimağa Mahallesi'nin tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulamasına karar verildiği ifade edildi.

'Kamu ve özel sektör çalışanları izinli sayılacak'

Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesinin ve toplum sağlığının korunması amacıyla Selimağa Mahallesi'nin tüm giriş çıkışlarının sınırlandırıldığının belirtildiği açıklamada, "Tandır Köyü'nün karantina altındaki mahallesinde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca izinli sayılmalarına, alınan bu karar doğrultusunda kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemlerin uygulanmasın karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Karabük Merkez, Tandır köyü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 00:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pozitif vakaların görüldüğü köyün mahallesi karantinaya alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 23:43 Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:57 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
23:43
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
20:57
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 01:39:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pozitif vakaların görüldüğü köyün mahallesi karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]