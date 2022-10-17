Prefabrik ev dolandırıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Prefabrik ev dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

17.10.2022 12:35

Prefabrik ev dolandırıcıları adliyeye sevk edildi Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandırmaktan 23 kişi gözaltına alındı Kocaeli ve Sakarya polisinin ortak yürüttüğü operasyonda, kurdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle...

Prefabrik ev dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandırmaktan 23 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli ve Sakarya polisinin ortak yürüttüğü operasyonda, kurdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandırmaktan gözaltına alınan 23 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yürütülen çalışmada, oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Sakarya'da 20 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 14 Ekim'de 23 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerden birinin 32, bir şüphelinin de 17 suç kaydı olduğu belirlendi. 3 şüphelinin ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

100 bin lira nakit para ele geçirildi

Şahısların ikameti ve ofis olarak kullandıkları dairelerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile pos cihazı, sözleşme, senet ve benzeri doküman ile yaklaşık 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 23 şahıstan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Prefabrik ev dolandırıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prefabrik ev dolandırıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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