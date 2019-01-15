Son Dakika Haberleri: Prizde Unutulan Ütü Nedeniyle Yangın Çıktı

Prizde Unutulan Ütü Nedeniyle Yangın Çıktı

39 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir terzi dükkanında prizde unutulan ütü yangına neden oldu.

Prizde Unutulan Ütü Nedeniyle Yangın Çıktı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir terzi dükkanında prizde unutulan ütü yangına neden oldu.

Tellidere Mahallesi'nde Ali İhsan Taş'a ait iş yerinde prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. Dükkandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Ali ihsan, Seyhan, Adana, Güncel
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