Üye Girişi
Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek - Son Dakika

Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek

07.08.2021 09:39
Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek, System.String[]

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs vaka sayılarındaki artışın, kademeli normalleşmeye geçildikten sonra insan hareketliliğinin artmasıyla başladığını söyledi.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs vaka sayılarındaki artışın, kademeli normalleşmeye geçildikten sonra insan hareketliliğinin artmasıyla başladığını söyledi. Önlem alınmazsa salgının sonbahara kadar artmaya devam edeceğini belirten Ertuğrul, "Herhangi bir kısıtlama veya önlem alınmazsa artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki sonbahara kadar yani ağustos ayı boyunca sürekli olarak bir artış eğilimi olacaktır" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul, vaka sayılarının artmasını önlemek için mutlaka tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, "Haziran ayı başından itibaren kademeli normalleşme sürecine girmiştik ve 1 Temmuz'dan itibaren sadece nargile içmek yasaklandı, Covid-19 kısıtlamaları doğrultusunda. Şimdi geldiğimiz noktada insan hareketi çok fazla arttı. Bir de Rusya'dan özellikle de delta varyantının yaygın olduğu ülkelerden turist girişi olduğu ülkemize tüm bunları topladığımızda bağışıklığımız da henüz yeterli olmadığından dolayı olgu sayıları arttı. Bunu öngörüyorduk, öngördüğümüz şeyler yavaş yavaş oluyor zaten. Eğer herhangi bir kısıtlama veya bir önlem alınmazsa bu artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Ne zamana kadar? Önümüzdeki sonbahara kadar yani ağustos ayı boyunca sürekli olarak bir artış eğilimi olacaktır" dedi.

'TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞIN SAĞLANMASI GEREK'Toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemli olduğunu ve bunun için de hızlıca aşı yapılması gerektiğini dile getiren Ertuğrul, şunları söyledi: "Öncelikli olarak toplumsal bağışıklığın sağlanması gerekiyor ve bunun için çok daha hızlı bir biçimde aşı yapmamız gerekiyor. Bir ara çok iyi gidiyorduk günde 1- 1,5 milyon doz gibi. Şu anda yaklaşık 40 milyon civarında ikinci doz aşı olmayan insanımız var ve sağlık bakanı açıkladığına göre de 20 milyon hiç aşısız vatandaşımız var. Şu anda olan zaten aşısızların ve yeterli aşı olmamış, tek doz olanların pandemisini yaşıyoruz. Bir an önce onların aşılanması gerekiyor. Onun dışında da bu toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mutlaka bir kısıtlama önlem bir şeyler yapılmalı ve zaten bazı sektörler kendiliklerinden bunu yapmaya başladılar. İşte açıkladılar; bundan sonra Covid aşısı olmayanlar bazı yerleri giremeyecekler. Lokantalar, kahveler gibi bunu devletin yapmasına gerek kalmadan sektör temsilcileri yapmaya başladı."'TEMEL UNSUR MASKE'Vaka sayılarının artmasının okulları engellememesi için öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılarının tamamlanmasının çok önemli olduğunu belirten Ertuğrul, "Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Örneğin; çocuklar evet, hastalığa yakalandıklarında hafif anlatıyorlar ama eve götürdükleri virüs ne yazık ki büyüklerin hastalanmasına ve bazen yaşamlarını yitirmesine yol açabiliyor. Bu nedenle de okulların açılması sıkıntıya girebilir ama bu sene ne olursa olsun tüm şartları zorlayarak okulları yüz yüze eğitime açmalıyız artık. Bunun için de vatandaşların artık duyarlı olup bir an önce şu aşılarını da yaptırmaları gerekiyor" dedi.

Salgında en büyük unsurun maske olduğunu ve havaların ısınmasıyla insanların maskelerini çıkardığı belirten Prof. Dr. Ertuğrul, "'Ne yazık ki öyle gibi görünüyor. Aşı olduk veya tek doz olduk, zaten pandemi de bitti, her şey normal' gibi bir rehavet içerisinde herkes. Halbuki temel unsuru hala maske. Özellikle kapalı alanlar içerisinde insanların maske ile dolaşabilmesi belirli bir sosyal mesafe ayarlayabilmeleri gerekiyordu fakat görüyoruz ki artık bunlar ortadan kalkmış gibi insanlar normale dönmüşler gibi" diye konuştu.


Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek
Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek
Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek
Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek
Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek
Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek

Bülent Ertuğrul, Mikrobiyoloji, Koronavirüs, 1 Temmuz, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim 10:01 Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi 09:56 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu 09:47 Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi 09:38 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş 08:51 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar 22:05 PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi 18:39 Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Son Dakika Haberleri
10:02 Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı
09:57 Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı
09:55 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
09:37 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi
09:23 Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
08:53 Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına cevap: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım
08:51 Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi
08:50 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
08:47 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı         
10:02
Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı         
09:58
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
09:49
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı         
09:24
Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı         
08:47
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 10:26:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement