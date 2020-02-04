Prof. Dr. Neşe Demirtürk'ten, koronavirüsten korunma uyarıları Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Neşe Demirtürk'ten, koronavirüsten korunma uyarıları Açıklaması - Son Dakika

Prof. Dr. Neşe Demirtürk'ten, koronavirüsten korunma uyarıları Açıklaması

6 saat önce

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu üyesi ve Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, toplu taşımada ve yaşam alanlarında maske kullanılmasının önemini vurgulayarak, "Bunun dışında sık el yıkama yapılmalı.

Prof. Dr. Neşe Demirtürk'ten, koronavirüsten korunma uyarıları Açıklaması, System.String[]

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu üyesi ve Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, toplu taşımada ve yaşam alanlarında maske kullanılmasının önemini vurgulayarak, "Bunun dışında sık el yıkama yapılmalı. Gerekli olduğunda eldiven kullanılmalı. Çok önemli bir aciliyet yoksa, vaka görülen ülkelere uluslararası seyahatlerimizi erteleyelim." dedi.

Demirtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün üst solunum enfeksiyonu yapan viral etkenler arasında yer aldığını söyledi.

Koronavirüsün hayvanlarda da etken olabilen mikro organizmalar olduğunu ve salgınlar nedeniyle enfeksiyon oluşturduğunu dile getiren Demirtürk, şunları kaydetti:

"Hastalık üst solunum yollarına yerleşiyor ve grip benzeri bir tablo oluşturuyor. Yüksek ateş ve kas ağrılarıyla başlayan hastalık daha sonra solunum yetmezliği tablosuna kadar ilerleyebiliyor. Özellikle yaşlılarda ve kronik akciğer ile kalp hastalığı olan kişilerde ağır solunum yetmezliğine neden olarak ölümlere sebep olabiliyor. Koronavirüs enfeksiyonunun ölümlerde, yüzde 2 oranında mortalitesi olduğunu ve saydığımız risk grupları dışında genç erişkinlerde sadece hastalık ortaya çıkıyor. Bu kişiler de iyileşebiliyorlar."

Neşe Demirtürk, koronavirüs enfeksiyonunun öneminin hızlı bir şekilde insandan insana yayılması olduğunu vurguladı.

Demirtürk, Türkiye'de incelenen şüpheli vakalardan şu ana kadar herhangi bir koronavirüs tanımlanmadığını ancak seyahatler sürdüğü sürece dünyanın her tarafının risk altında bulunduğunu belirtti.

Hastalıktan korunma yolları

Koronavirüsten korunma yollarına ilişkin de konuşan Demirtürk, şu bilgileri verdi:

"Hastalık solunum yoluyla bulaşıyor. Hasta kişilerin öksürme ve hapşırma ile çevreye saçtıkları sekresyonları hasta olmayan insanlara ulaştığında etken bulaşmış oluyor. Bundan korunmanın yolu da toplu taşımalarda ve yaşam alanlarında maske kullanmaktır. Öksürük gibi sekresyonları önlemek lazım. Bunun dışında sık el yıkama yapılmalı. Gerekli olduğunda eldiven kullanılmalı. Çok önemli bir aciliyet yoksa, vaka görülen ülkelere uluslararası seyahatlerimizi erteleyelim."

Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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