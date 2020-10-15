Projektörle tavşan avlayan 3 kişi şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen gece operasyonunda, kaçak olarak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Gece boyunca yapılan denetimler esnasında Kayseri'nin Tomarza ilçesi, Kevenağıl Mahallesi'nde kaçak avlanan 3 şahıs, yanlarında bulunan ölü bir adet tavşan ve av esnasında kullanılan 1 adet projektörle yakalandı. Yakalanan şahısların yanında bulunan projektöre el konulurken, ölü olarak ele geçirilen tavşan yapılan kontrollerinin ardından imha edildi. Suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce tazminat ve idari yaptırım kararı düzenlendi. - KAYSERİ