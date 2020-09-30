Prosinecki: "İyi bir başlangıç yapamadık" - Son Dakika

Prosinecki: "İyi bir başlangıç yapamadık"

- Prosinecki: "İyi bir başlangıç yapamadık" Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var, gerekli değişiklikler yapılacak" "Sorun forvet değil, kanat oyuncusuna ihtiyacımız var" Denizlispor, Süper Lig'in 4.

- Prosinecki: "İyi bir başlangıç yapamadık"

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki:

"Topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var, gerekli değişiklikler yapılacak"

"Sorun forvet değil, kanat oyuncusuna ihtiyacımız var"

DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 4.haftasında karşılaşacağı Konyaspor hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde gerçekleşen idman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Robert Prosinecki, iyi bir başlangıç yapmadıklarını belirterek, "Kontrollü olmamıza rağmen bireysel hatalardan rakibe avantaj sağladık. Kalitemiz var ama biraz sürece ihtiyacımız var" dedi.

Y.Denizlispor, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından mola vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanan yeşil- siyahlılar eksiksiz olarak idmanda yer aldı. Antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Robert Prosinecki, Antalyaspor, mağlubiyeti ve takımın genel durumuna ilişkin soruları yanıtladı. Ligde iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, takımda değişikliklerin olacağı sinyallerini verdi. Analizleri yaptıklarını belirten Prosinecki, "Maça baktığımızda 'Neden kaybettik' sorusuna gelirsek, biz aslında duruşumuzla kontrollü olmamıza rağmen bireysel hatalardan rakibe avantaj sağladık. Kalitemiz var ama biraz sürece ihtiyacımız var. Çalışma şekline alışmalar, adaptasyonlar bunların üstesinden çalışarak gelebilirsiniz. Bu hafta çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bizim kazanmamız gerekiyor. Konyaspor, aşağı yukarı iyi bir başlangıç yapmış bir takım. Biz kendi evimizde ilk galibiyetimizi istiyoruz. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağız. Ben oyuncularımızın kalitesine güveniyorum. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Antalyaspor içinde belki üretken değildik. Fazlasıyla ileriye gidemedik. Kontrollü oynamamıza rağmen bireysel hatalarımızdan rakibe çok pozisyon verdik. O yüzden böyle bir sonuç ortaya çıktı" dedi.

"Topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var, gerekli değişiklikler yapılacak"

Takımın topu ileriye taşımasında sorun olduğunu ve bunun üzerine çalışmaları yoğunlaştırdığını ifade eden Prosinecki, gerekli değişikliklerin yapılacağını belirtti. Orta sahada görev alanların istenilen oyunu oynamadığını dile getiren Prosinecki, "Sorun Hugo'da değildi. Sadece sorun Hugo'daymış gibi gösterilmemesi gerekiyor. Son maçta da görüldüğü gibi topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var. Bunun değişmesi için bu hafta gerekli değişiklikler ve çalışmalar yapılacak. Her zaman yaptığımız gibi tekrar futbolcular ile konuşacağız. Daha agresif bir Denizlispor sergilemek istiyoruz. Bunu da sağlamak için orta sahanın çok önemi var. Son maça baktığımız zaman orta sahamız istediğimiz gibi futbol oynamadı. Bu takımı da etkiledi. Topu ileriye taşıyamadığınızda tek başına ileride iş yapmak zordur. Biz bu maçta gereken tüm değişiklikleri yaparak istediğimiz Denizlispor'u sergilemeye çalışacağız. Takımında burada bir aksiyon göstermesi gerekiyor. Hep beraber kenetlenmemiz gerekiyor, başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bir aile olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kanat oyuncusuna ihtiyacımız var ama bunu konuşmanın gereği yok"

Kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğunu ifade eden Hırvat hoca, "Her yeni transferin bir adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Mesela Subotic'i aldık. Biz de oynatmak istiyoruz ama futbolcuların belirli bir sürece ihtiyacı oluyor. Transfer konusuna gelirsek de yeni futbolculardan bahsediyoruz ama kanat olarak bakıyoruz biz. İleride bizi güçlendirecek bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var ama şu anda bunu konuşmanın hiç gereği yok. Konyaspor maçına konsantre olmamız gerekiyor. Daha çok ısıran, tehlikeli olan bir Denizlispor sergilemek istiyoruz. Varımızı yoğumuzu buna konsantre ettik. Bu maçtan sonra istediğimiz transferler, bahsettiğimiz kanat oyuncusu gelirse o zaman bunu konuşuruz. Şu anda bütün gücümüzle Konyaspor'a konsantre etmeliyiz" diye konuştu.

Prosinecki: İyi bir başlangıç yapamadık
Prosinecki: İyi bir başlangıç yapamadık
Prosinecki: İyi bir başlangıç yapamadık
Prosinecki: İyi bir başlangıç yapamadık

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Prosinecki: 'İyi bir başlangıç yapamadık' - Son Dakika Spor

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